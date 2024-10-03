Понад 1160 об'єктів культурної спадщини пошкоджено в Україні через агресію оф

Загальна чисельність пошкоджених через російську агресію пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 22 одиниці за вересень і наразі сягає 1169 об’єктів. З них національного значення — 117, місцевого — 983, щойно виявлених — 69. Про це повідомили 3 жовтня в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, передає УНН.

Деталі

За даними МКСК, повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Херсонській та Сумській областях. Нові — в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Сумській та Львівській областях.

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 315, Херсонській — 154, Донецькій — 161, Одеській — 116, Чернігівській — 65, Київській області та м. Києві — 81, Запорізькій — 49, Миколаївській — 41, Дніпропетровській — 41, Львівській — 60, Луганській — 31, Сумській — 29, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій — 4, Житомирській — 4, Кіровоградській — 1, Черкаській — 1.

Зазначається, що обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що зазнали пошкоджень в ході бойових дій та окупації, унеможливлює тимчасова окупація майже всієї території Луганської та значної частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Дніпропетровщина: окупанти скерували артснаряди по церкві, знищені покрівля та перекриття