Дніпропетровщина: окупанти скерували артснаряди по церкві, знищені покрівля та перекриття
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Пошкоджено церкву, знищено її покрівлю та перекриття, а також пошкоджено пожежний та комунальний автомобілі.
У Дніпропетровській області окупанти скерували артснаряди по церкві. Як повдіомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, руйнування чималі - знищені покрівля та перекриття будівлі, передає УНН.
"По Нікопольщині росіяни цілили важкою артилерією та дронами-камікадзе. В першій половині дня у райцентрі понівечили 2 автомобілі – пожежний та комунальний. Артснаряди скерували і по церкві. Вона зайнялася. Вогонь надзвичайники приборкали, але руйнування чималі. Бо знищені покрівля та перекриття будівлі. Пошкодження й всередині", - повідомив Лисак.
За його словами, ближче до вечора армія країни-агресорки знову поновила атаки по Нікополю. Їх наслідки, як і ударів по Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах, з’ясовують фахівці.
"На зараз – без жертв і постраждалих. Це головне. Попри повітряні тривоги – тихо було на інших територіях Дніпропетровщини", - резюмував голова ОВА.
рф обстріляла громади Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівку та авто19.08.24, 18:50 • 26526 переглядiв