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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровщина: оккупанты направили артснаряды по церкви, уничтожены кровля и перекрытия

Днепропетровщина: оккупанты направили артснаряды по церкви, уничтожены кровля и перекрытия

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 16:04  •  9245 просмотра

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Российские войска атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Повреждена церковь, уничтожена ее кровля и перекрытия, а также повреждены пожарный и коммунальный автомобили.

В Днепропетровской области оккупанты направили артснаряды по церкви. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, разрушения немалые - уничтожены кровля и перекрытия здания, передает УНН.

"По Никопольщине россияне целились тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. В первой половине дня в райцентре изуродовали 2 автомобиля - пожарный и коммунальный. Артснаряды направили и по церкви. Она загорелась. Огонь чрезвычайники укротили, но разрушения немалые. Потому что уничтожены кровля и перекрытия здания. Повреждения и внутри", - сообщил Лысак.

По его словам, ближе к вечеру армия страны-агрессора снова возобновила атаки по Никополю. Их последствия, как и ударов по Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадам, выясняют специалисты.

"На сейчас - без жертв и пострадавших. Это главное. Несмотря на воздушные тревоги - тихо было на других территориях Днепропетровщины", - резюмировал председатель ОВА.

рф обстріляла громади Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівку та авто19 августа 2024, 15:50 • 26317 просмотров

Антонина Туманова

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