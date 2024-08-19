рф обстреляла громады Днепропетровщины: повреждена многоэтажка и авто

Армия рф в течение дня накрывала огнем ряд громад Днепропетровщины - целили из артиллерии и били дронами-камикадзе. Повреждены многоэтажка и авто. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По данным главы ОВА, в течение дня враг атаковал несколько районов области. На Никопольщине страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Агрессор целил из артиллерии, бил дронами-камикадзе. Сбросил и снаряд с БПЛА. Произошел пожар. Уничтожены 2 частных дома и авто. Повреждена многоэтажка.

"Артобстрелы пережили и Синельниковщина и Криворожье. В последнем досталось Зеленодольской громаде. Там разбиты инфраструктура, солнечные панели и хозяйственная постройка. Днем оккупанты направили на Днепропетровщину разведывательный дрон. Его уничтожили защитники неба", - добавил Лысак.

В том, не обошлось без последствий. Повреждения получили солнечные панели. Везде - без погибших и пострадавших, резюмировал глава ОВА.

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