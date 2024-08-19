В Днепропетровской области уничтожили вражеский дрон-разведчик
Киев • УНН
В Днепропетровской области уничтожен вражеский разведывательный дрон, сообщил глава ОГА Лысак. Ранее в пригороде Днепра были слышны звуки взрывов на фоне воздушной тревоги.
В Днепропетровской области уничтожили вражеский разведывательный дрон, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, пишет УНН.
В области уничтожен вражеский разведывательный дрон
Ранее
Сообщалось о слышимых звуках взрывов в пригороде Днепра.
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