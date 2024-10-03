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Более 1160 объектов культурного наследия повреждены в Украине из-за агрессии офф

Более 1160 объектов культурного наследия повреждены в Украине из-за агрессии офф

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 14:20  •  5639 просмотра

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По данным Минкультуры, 1169 объектов культурного наследия повреждены в Украине из-за российской агрессии. Больше всего пострадали памятники в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Общая численность поврежденных из-за российской агрессии памятников культурного наследия регионов выросла на 22 единицы за сентябрь и сейчас достигает  1169 объектов. Из них национального значения - 117, местного - 983, только что выявленных - 69. Об этом сообщили 3 октября в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, передает УНН

Детали 

По данным МКСК,  повторные попадания в поврежденные ранее памятники культурного наследия произошли в Херсонской и Сумской областях. Новые - в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Львовской областях.

На сегодня повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области - 315, Херсонской - 154, Донецкой - 161, Одесской - 116, Черниговской - 65, Киевской области и г. Киеве - 81, Запорожской - 49, Николаевской - 41,  Днепропетровской - 41, Львовской - 60,  Луганской - 31, Сумской - 29, Хмельницкой - 10, Полтавской - 6, Винницкой - 4, Житомирской - 4, Кировоградской - 1, Черкасской - 1.

Отмечается, что расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия, подвергшихся повреждениям в ходе боевых действий и оккупации, делает невозможным временная оккупация почти всей  территории Луганской и значительной части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. 

Днепропетровщина: оккупанты направили артснаряды по церкви, уничтожены кровля и перекрытия12 сентября 2024, 16:04 • 16446 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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