Более 1160 объектов культурного наследия повреждены в Украине из-за агрессии офф

Общая численность поврежденных из-за российской агрессии памятников культурного наследия регионов выросла на 22 единицы за сентябрь и сейчас достигает 1169 объектов. Из них национального значения - 117, местного - 983, только что выявленных - 69. Об этом сообщили 3 октября в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

По данным МКСК, повторные попадания в поврежденные ранее памятники культурного наследия произошли в Херсонской и Сумской областях. Новые - в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Львовской областях.

На сегодня повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области - 315, Херсонской - 154, Донецкой - 161, Одесской - 116, Черниговской - 65, Киевской области и г. Киеве - 81, Запорожской - 49, Николаевской - 41, Днепропетровской - 41, Львовской - 60, Луганской - 31, Сумской - 29, Хмельницкой - 10, Полтавской - 6, Винницкой - 4, Житомирской - 4, Кировоградской - 1, Черкасской - 1.

Отмечается, что расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия, подвергшихся повреждениям в ходе боевых действий и оккупации, делает невозможным временная оккупация почти всей территории Луганской и значительной части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

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