2093 учреждения культуры в Украине повреждены или разрушены из-за войны

2093 учреждения культуры повреждены или разрушены из-за войны рф против Украины, за месяц их количество выросло на 49. Больше всего пострадали клубы, библиотеки и учреждения художественного образования в восточных и южных областях, сообщило в пятницу Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

По состоянию на 25 сентября 2024 года убытки понесли 2093 учреждения культуры без учета памятников культурного наследия; из них 361 - уничтожено (17,25%) - сообщили в Минкульте.

Самой многочисленной группой учреждений культуры, подвергшихся повреждениям или разрушениям, являются клубные учреждения (48,2%).

В целом пострадали:

клубные заведения - 1007;

библиотеки - 746;

учреждения художественного образования - 162;

музеи и галереи - 120;

театры, кинотеатры и филармонии - 38;

парки, зоопарки, заповедники - 16;

цирки - 4.

Разрушениям подверглись учреждения культуры на территории 296 территориальных громад, в частности в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (20%), Донецкой (87%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (40,3%), Кировоградской (2%), Киевской (27,1%), Луганской (46,2%), Львовской (5,5%), Николаевской (44,2%), Одесской (9,9%), Полтавской (2%), Сумской (62,7%), Харьковской (58,9%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6,1%), Черниговской (49%) областях и городе Киеве.

По информации, представленной областными и Киевской городской военными администрациями, за сентябрь общая численность учреждений культуры, подвергшихся повреждениям, выросла на 49 единиц. Больше всего пострадали учреждения культуры в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Сумской областях.

Дополнение

На конец сентября 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества учреждений культуры, пострадавших во время боевых действий и оккупации.

Напомним

В Минкульте заявили, что в 2024 году 215 символов тоталитарного режима и российской имперской политики потеряли статус памятника культурного наследия.