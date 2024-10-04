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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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2093 учреждения культуры в Украине повреждены или разрушены из-за войны

2093 учреждения культуры в Украине повреждены или разрушены из-за войны

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 08:48  •  4838 просмотра

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За сентябрь 2024 года количество поврежденных учреждений культуры в Украине выросло на 49. Больше всего пострадали клубные учреждения, библиотеки и учреждения художественного образования в восточных и южных областях.

2093 учреждения культуры повреждены или разрушены из-за войны рф против Украины, за месяц их количество выросло на 49. Больше всего пострадали клубы, библиотеки и учреждения художественного образования в восточных и южных областях, сообщило в пятницу Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

По состоянию на 25 сентября 2024 года убытки понесли 2093 учреждения культуры без учета памятников культурного наследия; из них 361 - уничтожено (17,25%)

- сообщили в Минкульте.

Самой многочисленной группой учреждений культуры, подвергшихся повреждениям или разрушениям, являются клубные учреждения (48,2%). 

В целом пострадали: 

  • клубные заведения - 1007;
  • библиотеки - 746;                                
  • учреждения художественного образования - 162;
  • музеи и галереи - 120;
  • театры, кинотеатры и филармонии - 38;
  • парки, зоопарки, заповедники - 16;
  • цирки - 4. 

Разрушениям подверглись учреждения культуры на территории 296 территориальных громад, в частности в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (20%), Донецкой (87%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (40,3%), Кировоградской (2%), Киевской (27,1%), Луганской (46,2%), Львовской (5,5%), Николаевской (44,2%), Одесской  (9,9%), Полтавской (2%), Сумской (62,7%), Харьковской (58,9%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6,1%), Черниговской (49%) областях и городе Киеве.  

По информации, представленной областными и Киевской городской военными администрациями, за сентябрь общая численность учреждений культуры, подвергшихся повреждениям, выросла на 49 единиц. Больше всего пострадали учреждения культуры в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Сумской областях.

Дополнение

На конец сентября 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества учреждений культуры, пострадавших во время боевых действий и оккупации.

Напомним

В Минкульте заявили, что в 2024 году 215 символов тоталитарного режима и российской имперской политики потеряли статус памятника культурного наследия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКультура
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
dneprДнепр
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