215 пам'ятників-символів тоталітарного режиму та російської імперської політики втратили статус цього року - Мінкульт
Київ • УНН
У 2024 році 215 пам'ятників, що символізували комуністичний тоталітарний режим та російську імперську політику, втратили статус пам'яток культурної спадщини місцевого значення в Україні.
У 2024 році 215 символів тоталітарного режиму та російської імперської політики втратили статус пам'ятки культурної спадщини, повідомило у вівторок Міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.
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"Протягом 2024 року статус пам’ятки культурної спадщини місцевого значення втратили 215 пам’ятників, які є символами комуністичного тоталітарного режиму або російської імперської політики", - ідеться у повідомленні.
З Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як вказано, вилучено 4 пам’ятки культурної спадщини у Житомирській, Черкаській та Рівненській областях.
Також повідомляється, що видно накази про визнання пам’яток такими, що не підлягають занесенню до Реєстру пам’яток культурної спадщини, взятих на державний облік у Києві, Закарпатській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Запорізькій, Волинській, Житомирській областях. "Протягом 2023 року знято з державного обліку 55 таких пам’яток, а у 2024 – вже 211", - зазначили у Мінкульті.
У 2023 міністерство, як зазначається, надало дозволи на переміщення 31 пам’ятки місцевого значення задля очищення публічного простору, а за 4 місяці 2024 – 5. "Спільно з Українським інститутом національної пам’яті МКІП продовжує системно опрацьовувати отримані від обласних та КМВА пропозиції, аби підготувати потрібні проєкти актів", - зазначили у міністерстві.
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Уряд ухвалив постанову, згідно з якою з Реєстру вилучено 13 об’єктів культурної спадщини національного значення, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики.