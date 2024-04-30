У Мінкульті повідомили, хто може вирішувати долю Арки дружби народів
Київ • УНН
Арка Свободи українського народу (колишня Арка Дружби народів) у Києві є власністю територіальної громади Києва, а уповноваженим органом є Департамент культури Київської міської ради, який може ухвалити рішення про її потенційний демонтаж, оскільки вона вже не має статусу пам'ятки архітектури.
Власником Арки "Свободи українського народу" (колишньої Арки дружби народів) є територіальна громада Києва, а "уповноваженим власником органом" - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Про це журналісту УНН повідомили в Департаменті пам'яткоохоронної діяльності Міністерства культури та інформаційної політики у відповідь на запит.
Деталі
У Департаменті пам'яткоохоронної діяльності нагадали, що Арка "Свободи українського народу" (Арка дружби народів) у Києві більше не є пам'яткою, відтак може бути демонтована.
"...Арка дружби народів (Арка Свободи українського народу) не має статусу пам’ятки, проте і досі залишається майном, у якого є власник. Відповідно до наданої до МКІП інформації, власником Арки є територіальна громада міста Києва, а уповноваженим власником органом – Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Зважаючи на це, подальшу долю об’єкта, у тому числі її демонтаж, має вирішувати власник. Дозвіл МКІП на це тепер не потрібний", - повідомили у відповідь на запит.
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Контекст
В Українському інституті національної пам'яті раніше заявили, що Арка дружби народів в Києві символізує імперську політику росії й підлягає демонтажу.
Згодом в УІНП пояснили, що експертна комісія лише ухвалила рішення щодо потреби демонтажу Арки дружби народів, а рееалізація цього рішення та врахування порад експертної комісії УІНП залежить від міської влади та Міністерства культури й інформаційної політики.
Міністерство культури та інформаційної політики України вирішило, що Арка "Свободи українського народу" (Арка дружби народів) у Києві більше не є пам'яткою, тож може бути демонтована.
А в Департаменті культури КМДА заявляли раніше, що під час повномасштабної війни витрачання значних коштів з міського бюджету на проведення робіт з демонтажу арки "Свободи українського народу" (Арка дружби народів) не є найнагальнішим питанням.