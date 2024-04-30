В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Владельцем Арки "Свободы украинского народа" (бывшей Арки дружбы народов) является территориальная громада Киева, а "уполномоченным собственником органом" - Департамент культуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте памятникоохранной деятельности Министерства культуры и информационной политики в ответ на запрос.

Детали

В Департаменте памятникоохранной деятельности напомнили, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована.

"...Арка дружбы народов (Арка Свободы украинского народа) не имеет статуса памятника, однако до сих пор остается имуществом, у которого есть владелец. Согласно предоставленной в МКИП информации, владельцем Арки является территориальная громада города Киева, а уполномоченным собственником органом - Департамент культуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Несмотря на это, дальнейшую судьбу объекта, в том числе ее демонтаж, должен решать владелец. Разрешение МКИП на это теперь не требуется", - сообщили в ответ на запрос.

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Контекст

В Украинском институте национальной памяти ранее заявили, что Арка дружбы народов в Киеве символизирует имперскую политику россии и подлежит демонтажу.

Впоследствии в УИНП объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов, а реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.

Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована.

А в Департаменте культуры КГГА заявляли ранее, что во время полномасштабной войны расходование значительных средств из городского бюджета на проведение работ по демонтажу арки "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) не является самым насущным вопросом.