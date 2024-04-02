Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Во время полномасштабной войны демонтаж Арки дружбы народов в Киеве является неактуальным, ведь все имеющиеся ресурсы нужно сконцентрировать на ВСУ. Такое мнение высказал журналисту УНН историк, заместитель директора Института истории Украины Геннадий Боряк.

Конечно, это все нужно снести, уничтожить, но не сейчас, когда у нас идет война. Я считаю, что сейчас нам нужно все имеющиеся ресурсы не разбазаривать, не распиливать на различные подобные проекты, а сконцентрировать на ВСУ. То есть на сегодня, по моему глубокому убеждению, проект, связанный с любыми действиями вокруг Арки, является неактуальным - сказал Боряк.

Историк Малой академии наук Украины Илья Левченко, комментируя уместность демонтажа Арки дружбы народов, заявил, что снос или уничтожение произведений искусства, с чем у нас часто ассоциируют "декоммунизацию", не освобождает от колониальности.

"Мне речь идет в первую очередь не о демонтаже Арки дружбы народов, а о критическом переосмыслении советских концепций (вроде "дружбы народов") и произведений искусства, которые их воплощали, поддерживали и (или) распространяли. Снос или уничтожение произведений искусства, а именно с этим у нас часто ассоциируют "декоммунизацию", не освобождает от колониальности, не позволяет, в конце концов, поквитаться с этим прошлым именно как с тем, что не имеет на нас непосредственного влияния", - отметил Левченко.

Также историк считает, что более продуктивным является путь анализа, критики, в том числе художественной, от художников, советского наследия.

"Мы разрушаем материальные остатки с надеждой забыть, избежать, миновать сложные вопросы нашей истории и идентичности, однако концепции и идеологии шире и витальнее материальной культуры. Именно поэтому мне продуктивным выглядит путь анализа, критики, в том числе и художественной, от художников, советского наследия. Переименование "дружбы народов" в "свободу украинского народа" является радикальным способом сохранить эту арку через переименование. Если "свобода украинского народа" структурно, семантически и материально соответствует советской "дружбе народов", то такое переименование уместно", - считает Левченко.

Контекст

Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве.

В мае 2022 года Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Ее переименовали - в Арку Свободы украинского народа.