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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  25571 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  36083 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  82322 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  118787 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  117384 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118358 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  170054 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107017 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229127 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192897 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  170054 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  443402 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  415589 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Во время продолжающейся войны демонтаж Арки дружбы народов в Киеве неуместен, поскольку все ресурсы должны быть сконцентрированы на Вооруженных силах, считает историк Геннадий Боряк.

Война •   •  36083 просмотра
Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

Президент Зеленский отметил, что каждый потенциальный агрессор должен знать последствия разрушения мира, поскольку правосудие может обеспечить предсказуемость глобальных отношений и ответственность за военные преступления, совершенные в войне Украины с Россией.

Война •   •  11074 просмотра
Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении сергею богатикову, генеральному директору российского конструкторского бюро "Радуга", которое производит крылатые ракеты, используемые россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая атаку на жилой дом в Умани в апреле 2023 года, в результате которой погибли 23 человека.

Война •   •  9441 просмотра
Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

Национальная полиция доставляет лиц, уклоняющихся от призыва, на призывные участки и в военные комиссариаты, где уполномоченные работники составляют на них административные протоколы за нарушение законодательства о военной службе.

Общество •   •  10857 просмотра
В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.

спорт •   •  7741 просмотра
По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыт для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.

Война •   •  10042 просмотра
Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва

В оккупированном Севастополе после взрыва выведена из строя электроподстанция, которая питала военную инфраструктуру противника.

Война •   •  23251 просмотра
Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва

"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.

Война •   •  22422 просмотра
"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения убытков, причиненных российской агрессией.

Общество •   •  18613 просмотра
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Кулеба подчеркнул ощутимые результаты Украины в восстановлении справедливости: запуск Реестра убытков для возмещения, создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, получение ордеров МУС на арест, в том числе путина, и первые решения об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Война •   •  17638 просмотра
Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев