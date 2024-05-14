215 памятников-символов тоталитарного режима и российской имперской политики потеряли статус в этом году - Минкульт

В 2024 году 215 символов тоталитарного режима и российской имперской политики потеряли статус памятника культурного наследия, сообщило во вторник Министерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение 2024 года статус памятника культурного наследия местного значения потеряли 215 памятников, которые являются символами коммунистического тоталитарного режима или российской имперской политики", - говорится в сообщении.

Из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, как указано, изъято 4 памятника культурного наследия в Житомирской, Черкасской и Ровенской областях.

Также сообщается, что видны приказы о признании памятников такими, которые не подлежат занесению в Реестр памятников культурного наследия, взятых на государственный учет в Киеве, Закарпатской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Запорожской, Волынской, Житомирской областях. "В течение 2023 года снято с государственного учета 55 таких памятников, а в 2024 - уже 211", - отметили в Минкульте.

В 2023 году министерство, как отмечается, предоставило разрешения на перемещение 31 памятника местного значения для очистки публичного пространства, а за 4 месяца 2024 - 5. "Совместно с Украинским институтом национальной памяти МКИП продолжает системно обрабатывать полученные от областных и КГВА предложения, чтобы подготовить нужные проекты актов", - отметили в министерстве.

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Ранее

Правительство приняло постановление, согласно которому из Реестра изъято 13 объектов культурного наследия национального значения, которые являются символикой коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики.