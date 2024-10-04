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2093 заклади культури в Україні зазнали пошкоджень чи руйнувань через війну

2093 заклади культури в Україні зазнали пошкоджень чи руйнувань через війну

Київ • УНН

 • 20956 перегляди

За вересень 2024 року кількість пошкоджених закладів культури в Україні зросла на 49. Найбільше постраждали клубні заклади, бібліотеки та заклади мистецької освіти у східних та південних областях.

2093 заклади культури зазнали пошкоджень чи руйнувань через війну рф проти України, за місяць їх кількість зросла на 49. Найбільше постраждали клуби, бібліотеки та заклади мистецької освіти у східних та південних областях, повідомило у п'ятницю Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, пише УНН.

Станом на 25 вересня 2024 року збитків зазнали 2093 заклади культури без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 361 - знищено (17,25%)

- повідомили у Мінкульті.

Найчисельнішою групою закладів культури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,2%). 

Загалом постраждали: 

  • клубні заклади - 1007;
  • бібліотеки - 746;                                
  • заклади мистецької освіти - 162;
  • музеї та галереї - 120;
  • театри, кінотеатри та філармонії - 38;
  • парки, зоопарки, заповідники - 16;
  • цирки - 4. 

Руйнувань зазнали заклади культури на території 296 територіальних громад, зокрема у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (20%), Донецькій (87%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (40,3%), Кіровоградській (2%), Київській (27,1%), Луганській (46,2%), Львівській (5,5%), Миколаївській (44,2%), Одеській  (9,9%), Полтавській (2%), Сумській (62,7%), Харківській (58,9%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6,1%), Чернігівській (49%) областях та місті Києві.  

За інформацією, поданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, за вересень загальна чисельність закладів культури, що зазнали пошкоджень, зросла на 49 одиниць. Найбільше постраждали заклади культури у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Сумській областях.

Доповнення

На кінець вересня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали під час бойових дій та окупації.

Нагадаємо

У Мінкульті заявили, що у 2024 році 215 символів тоталітарного режиму та російської імперської політики втратили статус пам'ятки культурної спадщини.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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