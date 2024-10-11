З шести музеїв п'ятьох деокупованих областей України рф викрадено майже 35 тис. експонатів

З 6 музейних закладів 5 деокупованих областей України викрадено 34 872 музейні предмети державної частини Музейного фонду України. Фактичне повернення культурних цінностей може тривати роками, десятиліттями. Про це журналісту УНН повідомили у Департаменті культурної спадщини Міністерства культури та стратегічних комунікацій у відповідь на запит.

Деталі

За інформацією зі ЗМІ та наявними відомостями структурних підрозділів з питань культури обласних військових адміністрацій МКСК систематизує інформацію щодо розграбування/знищення культурних цінностей державної частини Музейного фонду України.

Так, за наявною в МКСК інформацією, надісланою обласними військовими адміністраціями, "з 6 музейних закладів 5 деокупованих областей України викрадено 34 872 музейні предмети (далі – м. п.) державної частини Музейного фонду України", а саме:

Комунальний заклад Балаклійський краєзнавчий музей Балаклійської міської ради Харківської області – 60 м. п.;

Снігурівський історико-краєзнавчий музей Миколаївської області – 1180 м. п.;

Комунальний заклад Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» Сумської області – 80 м. п.;

Херсонський обласний краєзнавчий музей – 23 217 м. п.;

Комунальний заклад «Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка» Херсонської обласної ради – 10 223 м. п.;

Великоолександрівський народний історико-краєзнавчий музей Херсонської області – 112 м. п.

Також повідомляється, що знищено Іванківський краєзнавчий музей КЗ ІСР "Іванківський Будинок культури" (смт Іванків, Київська обл.) – 58 м. п., Музей ткацтва (смт Обуховичі, Київська обл.) – 4 м. п.

У міністерстві також повідомили, що з метою ідентифікації та повернення культурних цінностей вони взаємодіють з митними, правоохоронними органами, розвідувальним органом (Службою зовнішньої розвідки України), Міністерством закордонних справ України та дипломатичними представництвами України за кордоном, Міністерством юстиції України, експертними установами України для збору та документування доказової бази, що підтверджуватиме належність культурних цінностей Україні. Правоохоронні органи за фактами вивезення російськими окупантами культурних цінностей України з музеїв, архівів, бібліотек відкривають кримінальні провадження.

"З початку російського вторгнення в Україну МКСК здійснює моніторинг засобів масової інформації з метою фіксування інформації щодо вивезення російськими окупантами культурних цінностей із закладів культури, що перебували/перебувають на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у відповіді на запит.

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Тим часом співробітники розграбованих музеїв заповнюють відповідні формуляри на кожен вивезений окупантами музейний предмет державної частини Музейного фонду України з метою передачі цієї інформації до правоохоронних органів.

Водночас, у міністерстві наголосили, що повернення культурних цінностей може тривати роками.

Процеси повернення культурних цінностей потребують ґрунтовного підходу та об’єднання зусиль державних органів влади, наукових інституцій, громадських об’єднань, експертних установ для підготовки аргументованої доказової бази про належність культурних цінностей Україні. Тому фактичне повернення культурних цінностей в Україну може тривати роками, десятиліттями - ідеться у відповіді на запит.

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Окрім того, повідомляється, що підготовлено Список культурних цінностей України, що перебувають під загрозою, – Emergency Red List - Ukraine, у вигляді паперового та електронного буклетів українською, англійською та шведською мовами (розміщено на офіційному сайті ICOM за посиланням. У цьому виданні визначено категорії об’єктів матеріальної та духовної культури України, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і які піддаються найбільшому ризику. Цю інформацію доведено до відома митних і правоохоронних органів країн ЄС, США.

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