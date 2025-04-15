Зеленський відвідає Іспанію, щоб підписати з Мадридом двосторонню угоду про безпеку, яка забезпечить довгострокову військову
підтримку України та співпрацю у сфері оборони, розвідки, санкцій проти Росії та переслідування воєнних злочинів.
Колишній іспанський футбольний бос Луїс Рубіалес був заарештований в аеропорту Мадрида у зв'язку зі звинуваченнями в корупції,
включаючи незаконні контракти, безгосподарність і відмивання грошей під час його президентства в Іспанській футбольній асоціації.
Міністерство закордонних справ України висловило офіційний протест Нікарагуа у зв'язку з приїздом російської делегації з
окупованого Криму.