Колишній футбольний бос Іспанії Рубіалес заарештований в аеропорту Мадрида

Колишній іспанський футбольний бос Луїс Рубіалес був заарештований в аеропорту Мадрида у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, включаючи незаконні контракти, безгосподарність і відмивання грошей під час його президентства в Іспанській футбольній асоціації.