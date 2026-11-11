Мільйони людей в Іспанії вийшли на страйк через житлову кризу

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Мільйони людей по всій Іспанії долучилися до першого за останні 14 років загального страйку. Учасники акції організували пікети, протестуючи проти стрімкого зростання цін на житло — і все це напередодні виборів, за результатами яких до влади можуть прийти ультраправі сили, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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У центрі загальнонаціонального 24-годинного страйку, що відбувся в середу, — боротьба проти поглиблення житлової кризи в Іспанії. Ініціаторами акції виступили асоціації орендарів, згодом їх підтримали профспілки.

Сандра Мора з Мадридської спілки орендарів зазначила в коментарі телерадіокомпанії RNE: "Вкрай важливо нагадати людям, що саме ми — працівники, які водночас є орендарями або виплачують іпотеку, — маємо силу зупинити виробництво та паралізувати економіку".

Профспілки повідомили про високий рівень участі в різних секторах економіки: зокрема, в автомобільній промисловості та портовій галузі показник сягнув 90%, а у сфері вивезення відходів — 82%. Водночас зазначається, що активність у різних регіонах країни була неоднорідною. Найпотужнішу підтримку зафіксовано в прибережних регіонах, таких як Каталонія та Андалусія, де проблема стрімкого зростання вартості житла відчувається особливо гостро.

Конфедерація асоціацій орендарів назвала страйк успішним: згідно з її заявою, станом на середину дня в акції взяли участь близько 4 мільйонів осіб.

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Повідомляється, що багато шкіл та університетів були зачинені або працювали в обмеженому режимі. У Мадриді цей страйк наклався на тривалу акцію протесту вчителів, яка розпочалася майже місяць тому з вимогою покращити умови праці.

У Барселоні учасники акції перекрили дороги (подекуди — палаючими шинами), через що робота громадського транспорту була майже повністю паралізована. Одразу після початку страйку опівночі протестувальники організували пікети, заблокувавши входи до заводів, ринків і транспортних вузлів. Ключові шляхи до Барселони, зокрема автомагістраль AP-7, були перекриті в обох напрямках.

У Мадриді поблизу головного оптового ринку країни сталися сутички між учасниками пікетів і поліцією, а тисячі демонстрантів вийшли на головний бульвар міста, тимчасово зупинивши рух транспорту. За даними урядовців, по всій країні було затримано понад 50 осіб у зв’язку з дрібними інцидентами. Над планами проведення післяобідніх маршів нависла загроза через погану погоду: державне метеорологічне агентство Іспанії оголосило 14 попереджень у зв’язку з двома штормами, які, за прогнозами, мали принести сильний вітер, зливи та штормове хвилювання на морі.

Попри це, десятки тисяч людей зібралися для участі в понад 90 акціях, заповнивши площі в Барселоні, Мадриді та інших містах. У Кадісі, Севільї, Кордові та Уельві марші довелося скасувати через прогнозовані пориви вітру, швидкість яких могла сягати 120 км/год.

Тривале невдоволення стрімким зростанням цін на житло по всій Іспанії вилилося у відкритий протест у вересні — після того, як 87-річну Марікармен Абаскаль виселили з помешкання, де вона прожила понад сім десятиліть.

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Хвиля протестів і поява наметових містечок по всій країні привернули увагу до ситуації на ринку нерухомості. Житло дедалі частіше використовують для розміщення туристів, як спекулятивний актив або об’єкт короткострокової оренди. Це призвело до того, що за останнє десятиліття орендна плата зросла на 80%, а вартість житла — на 63%.

Напередодні страйку, що відбувся в середу, профспілка орендарів Гранади вирішила привернути увагу до цього взаємозв’язку: її учасники вирушили до найбільш туристичних районів міста й пошкодили близько 300 сейфів для ключів, які використовують власники житла, що здається в короткострокову оренду. "Ні — капіталістам, ні — тим, хто наживається на оренді, ні — їхнім поплічникам", — заявили представники організації в соціальних мережах, опублікувавши фотографії виведених із ладу сейфів.

Активісти житлового руху та профспілки закликають уряд активніше втручатися в ситуацію на ринку. Зокрема, профспілки орендарів вимагають вжити таких заходів, як боротьба зі спекуляціями на ринку нерухомості, заборона здавати житло туристам, а також посилення захисту прав орендарів.

Хоча останніми роками номінальна заробітна плата багатьох іспанців зросла, Унаї Сордо — очільник найбільшого профспілкового об’єднання країни "Робітничі комісії" (Comisiones Obreras) — зазначив, що навіть найуспішніші колективні переговори не зможуть компенсувати зростання вартості житла, яка збільшується на 12% щороку. "Існує проблема, яка розколює країну, — це труднощі, з якими стикаються багато людей, намагаючись знайти житло", — заявив він в ефірі радіостанції Cadena Ser.

29 листопада в Іспанії відбудуться загальні вибори. Дострокове голосування ініціював прем’єр-міністр від Соціалістичної партії Педро Санчес після того, як праві партії заблокували ухвалення екстреного законодавства, спрямованого на подолання житлової кризи.

Згідно з результатами опитувань, найімовірнішим підсумком виборів стане формування правої коаліції за участі "Народної партії" та ультраправої, антиіммігрантської партії "Vox".

Хоча Санчес намагався зосередити передвиборчу кампанію на соціальних питаннях, дискусія змістилася в бік інфраструктури — після того, як в Іспанії сталася друга за рік смертельна аварія на швидкісній залізниці, що забрала життя щонайменше 69 осіб.

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Цього тижня Санчес використав страйк, офіційне гасло якого — "Зарплати. Житло. Ціни", — як привід змістити акценти в публічному обговоренні. Він опублікував відео, у якому відзначив такі здобутки, як запровадження восьмигодинного робочого дня та національної системи медичного страхування, приписавши їхні досягнення робітничому руху та праву на страйк. "Це було непросто, але вони змінили Іспанію", — підкреслив Санчес. Його позиція різко контрастувала з риторикою правих партій, які напередодні страйку відкидали його, називаючи спробою профспілок допомогти Санчесу втриматися на посаді.

Цього тижня очільниця Мадридського регіону, представниця правих сил Ісабель Діас Аюсо, звинуватила страйкарів у тому, що вони "тримають громадян у заручниках". Аюсо — яка цьогоріч опинилася в центрі уваги через рішення її адміністрації витратити, за повідомленнями, 6,3 млн євро (5,4 млн фунтів стерлінгів) державних коштів на пентхаус, що мав слугувати тимчасовим офісом, — додала: "Панує повний хаос, усе паралізовано".

Хоча вона визнала, що діяльність профспілок є конституційним правом, водночас вона різко розкритикувала те, що назвала "мафією профспілкових представників". Аюсо також повідомила, що поділилася своїм обуренням із лідером "Народної партії" Альберто Нуньєсом Фейхоо, який, згідно з опитуваннями, має стати наступним прем’єр-міністром. "Зізнаюся вам, — сказала вона в ефірі іспанського телебачення, — я розмовляла з Фейхоо і сказала йому: "Пообіцяйте мені, що з цим неподобством буде покінчено"".