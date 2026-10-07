В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести на тлі житлової кризи
Київ • УНН
Марікармен Абаскаль наприкінці вересня примусово винесли з її квартири в Мадриді на ношах, що викликало напружену ситуацію біля будинку та призвело до масових протестів.
Померла 87-річна жінка, чиє виселення з власного помешкання спричинило масштабні протести в Іспанії та частково зумовило призначення дострокових виборів, передає УНН із посиланням на Sky News.
Марікармен Абаскаль примусово винесли з її квартири в Мадриді на ношах, що викликало напружену ситуацію біля будинку та призвело до масових протестів.
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Ці протести, а також відхилення парламентом минулого тижня урядових декретів, спрямованих на запобігання виселенням і стримування зростання орендної плати, спонукали прем'єр-міністра Педро Санчеса призначити дострокові вибори на 29 листопада.
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Після хвилі громадського обурення їй дозволили повернутися до свого давнього помешкання на умовах оренди за аналогічною ціною згідно з новим восьмирічним договором із власником будівлі; однак у середу Мадридська спілка орендарів підтвердила інформацію про її смерть.
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