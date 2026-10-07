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В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести на тлі житлової кризи

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Марікармен Абаскаль наприкінці вересня примусово винесли з її квартири в Мадриді на ношах, що викликало напружену ситуацію біля будинку та призвело до масових протестів.

В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести на тлі житлової кризи
Фото: Reuters

Померла 87-річна жінка, чиє виселення з власного помешкання спричинило масштабні протести в Іспанії та частково зумовило призначення дострокових виборів, передає УНН із посиланням на Sky News.

Марікармен Абаскаль примусово винесли з її квартири в Мадриді на ношах, що викликало напружену ситуацію біля будинку та призвело до масових протестів.

В Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки27.09.26, 08:44 • 15340 переглядiв

Ці протести, а також відхилення парламентом минулого тижня урядових декретів, спрямованих на запобігання виселенням і стримування зростання орендної плати, спонукали прем'єр-міністра Педро Санчеса призначити дострокові вибори на 29 листопада.

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Після хвилі громадського обурення їй дозволили повернутися до свого давнього помешкання на умовах оренди за аналогічною ціною згідно з новим восьмирічним договором із власником будівлі; однак у середу Мадридська спілка орендарів підтвердила інформацію про її смерть.

Прем’єр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі житлової кризи05.10.26, 12:11 • 5542 перегляди

Антоніна Туманова

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Нерухомість
Педро Санчес
Іспанія
Мадрид