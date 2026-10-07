В Испании умерла 87-летняя женщина, чье выселение вызвало протесты на фоне жилищного кризиса

$44.950.1150.640.16
ukenru
19:38 • 6000 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
18:52 • 10027 просмотра
Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте
17:59 • 15379 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto
17:45 • 11666 просмотра
"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"
17:13 • 13938 просмотра
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения — действуют ли графики
Эксклюзив
16:15 • 23696 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
15:25 • 25056 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
15:22 • 15420 просмотра
Свет будут отключать с полуночи и до конца суток: где и как долго будут действовать ограничения 8 октября
15:16 • 12069 просмотра
Троим мальчикам, которых рф убила в Прилуках, был всего один год — Зеленский
7 октября, 14:18 • 15046 просмотра
Венгрия сняла вето на продвижение в ЕС с открытием новых кластеров для Украины - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0.9м/с
72%
750мм
Популярные новости
Репутация владельца бизнеса под атакой: откуда может прилететь и как защищаться
Эксклюзив
7 октября, 11:16 • 25645 просмотра
Каган и Соаи стали нобелевскими лауреатами по химии: что именно они открыли, почему это важно и как открытия будут применять на практике7 октября, 11:22 • 23245 просмотра
В ЕС продвинулись в вопросе открытия новых переговорных кластеров для вступления Украины - СМИ7 октября, 11:44 • 18140 просмотра
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo7 октября, 12:25 • 31451 просмотра
Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток7 октября, 12:51 • 24251 просмотра
публикации
Варианты коротких путешествийPhoto17:59 • 15382 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
16:15 • 23697 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Эксклюзив
15:25 • 25056 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?7 октября, 13:42 • 27659 просмотра
Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток7 октября, 12:51 • 24373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Педро Санчес
Тарас Шевченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Прилуки
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Трамп вручит Маску высшую научную награду США19:53 • 1160 просмотра
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж16:56 • 9526 просмотра
Папа Лев на встрече с епископами в Ватикане, вероятно, обсудит повторные браки и католиков-геев15:43 • 10937 просмотра
Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину14:51 • 11562 просмотра
WP: Трамп хочет новый Кэмп-Дэвид - президентскую резиденцию в собственном гольф-клубе7 октября, 13:57 • 13795 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фильм
Отопление
Социальная сеть
The Washington Post

В Испании умерла 87-летняя женщина, чье выселение вызвало протесты на фоне жилищного кризиса

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Марикармен Абаскаль в конце сентября принудительно вынесли из ее квартиры в Мадриде на носилках, что вызвало напряженную ситуацию возле дома и привело к массовым протестам.

В Испании умерла 87-летняя женщина, чье выселение вызвало протесты на фоне жилищного кризиса
Фото: Reuters

Умерла 87-летняя женщина, чье выселение из собственного жилья вызвало масштабные протесты в Испании и частично обусловило назначение досрочных выборов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Марикармен Абаскаль принудительно вынесли из ее квартиры в Мадриде на носилках, что вызвало напряженную ситуацию возле дома и привело к массовым протестам.

В Испании вспыхнул масштабный протест против жилищного кризиса после выселения 87-летней женщины27.09.26, 08:44 • 15343 просмотра

Эти протесты, а также отклонение парламентом на прошлой неделе правительственных декретов, направленных на предотвращение выселений и сдерживание роста арендной платы, побудили премьер-министра Педро Санчеса назначить досрочные выборы на 29 ноября.

В Испании десятки тысяч людей вышли на протесты из-за жилищного кризиса, в Мадриде и Валенсии произошли столкновения04.10.26, 04:57 • 9325 просмотров

После волны общественного возмущения ей разрешили вернуться в свое давнее жилье на условиях аренды по аналогичной цене согласно новому восьмилетнему договору с владельцем здания; однако в среду Мадридский союз арендаторов подтвердил информацию о ее смерти.

Премьер-министр Испании объявил досрочные выборы на фоне жилищного кризиса05.10.26, 12:11 • 5554 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Недвижимость
Педро Санчес
Испания
Мадрид