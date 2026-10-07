В Испании умерла 87-летняя женщина, чье выселение вызвало протесты на фоне жилищного кризиса

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Умерла 87-летняя женщина, чье выселение из собственного жилья вызвало масштабные протесты в Испании и частично обусловило назначение досрочных выборов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Марикармен Абаскаль принудительно вынесли из ее квартиры в Мадриде на носилках, что вызвало напряженную ситуацию возле дома и привело к массовым протестам.

В Испании вспыхнул масштабный протест против жилищного кризиса после выселения 87-летней женщины

Эти протесты, а также отклонение парламентом на прошлой неделе правительственных декретов, направленных на предотвращение выселений и сдерживание роста арендной платы, побудили премьер-министра Педро Санчеса назначить досрочные выборы на 29 ноября.

В Испании десятки тысяч людей вышли на протесты из-за жилищного кризиса, в Мадриде и Валенсии произошли столкновения

После волны общественного возмущения ей разрешили вернуться в свое давнее жилье на условиях аренды по аналогичной цене согласно новому восьмилетнему договору с владельцем здания; однако в среду Мадридский союз арендаторов подтвердил информацию о ее смерти.

Премьер-министр Испании объявил досрочные выборы на фоне жилищного кризиса