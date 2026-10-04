В Іспанії десятки тисяч людей вийшли на протести через житлову кризу, у Мадриді та Валенсії сталися сутички

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Десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст Іспанії з вимогою до влади вирішити житлову кризу. Лише в Мадриді протест зібрав близько 70 тисяч учасників, а в столиці та Валенсії сталися сутички, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Протести охопили близько 50 міст. Демонстранти вимагали зупинити виселення та зробити житло доступнішим, а частина учасників закликала до загального страйку.

Нову хвилю обурення спричинило виселення з квартири в Мадриді 87-річної Марікармен Абаскаль, а також рішення парламенту відхилити запропоновані владою заходи для захисту орендарів.

Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ

У Мадриді правоохоронці затримали 3 членів ультраправої групи, представники якої намагалися дістатися до протестувальників на площі Пуерта-дель-Соль. За даними уряду, деякі з них демонстрували нацистські вітання.

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У Валенсії демонстранти зіткнулися з поліцією. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Близько 30 протестувальників проникли на територію комплексу Міста мистецтв і наук, звідки їх згодом витіснили.

Профспілка орендарів заявила, що після переговорів із профспілками може оголосити загальний страйк. Протести в інших містах переважно минули мирно.

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