В Іспанії обвалився бар: люди опинилися під завалами, понад 10 постраждалих

$44.8350.70
ukenru
10:00 • 12735 перегляди
"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті
08:31 • 19128 перегляди
Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT
3 жовтня, 04:16 • 35489 перегляди
росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучанняVideo
3 жовтня, 04:05 • 25809 перегляди
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець
3 жовтня, 03:15 • 26845 перегляди
Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гарматиPhoto
3 жовтня, 02:17 • 25607 перегляди
Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра
3 жовтня, 01:38 • 18567 перегляди
До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроциклPhoto
3 жовтня, 00:56 • 16314 перегляди
США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн
3 жовтня, 00:18 • 14528 перегляди
рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс
2 жовтня, 23:38 • 14138 перегляди
Міжнародна космічна станція може отримати Нобелівську премію миру, серед претендентів є і українці – AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.9м/с
43%
759мм
Популярнi новини
Що святкують 3 жовтня в Україні та світі 3 жовтня, 03:55 • 13624 перегляди
Генштаб оновив втрати росіян за добу і повідомив, скільки вдалося знищити технікиPhoto3 жовтня, 04:27 • 17632 перегляди
Вночі в російській калузі прогриміли вибухи, росіяни повідомляють про влучання БПЛАPhotoVideo3 жовтня, 04:58 • 11604 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo06:25 • 21450 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-УгорщинаPhoto09:20 • 9082 перегляди
Публікації
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 61486 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 71764 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 62836 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 85858 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 62182 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Кріштіану Роналду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Південний міст (Київ)
Реклама
УНН Lite
Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в InstagramVideo10:47 • 3924 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo06:25 • 21571 перегляди
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto3 жовтня, 01:06 • 30188 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини3 жовтня, 00:06 • 27715 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto2 жовтня, 23:06 • 30161 перегляди
Актуальне
Financial Times
Техніка
The New York Times
Опалення
Starlink

В Іспанії обвалився бар: люди опинилися під завалами, понад 10 постраждалих

Київ • УНН

 • 734 перегляди

У барі на півночі Іспанії обвалилася підлога, а потім стеля. 12 людей отримали допомогу, поліція розслідує причини обвалу.

В Іспанії обвалився бар: люди опинилися під завалами, понад 10 постраждалих

12 людям було надано допомогу в суботу, 3 жовтня, після обвалу бару в Ла-Ріосі на півночі Іспанії. Про це повідомила Цивільна гвардія Іспанії, пише УНН.

Деталі

Бар у Сан-Вісенте-де-ла-Сонсьєрра обвалився приблизно о 5:25 ранку (06:25 за Києвом), всередині залишилося приблизно 50 осіб, повідомили у Цивільній гвардії Іспанії у X.

"Часткове обвалення всередині будівлі, де на той момент перебувало приблизно 50 осіб. 12 людям надали допомогу парамедики", - вказано у повідомленні.

За даними Reuters, 11 людей були доставлені до лікарні з травмами.

Службам екстреної допомоги, пише Reuters, довелося рятувати людей з-під уламків зруйнованої будівлі. Вони перевіряли місце події, щоб побачити, чи залишився хтось ще в пастці.

За даними влади, ті, хто вижив, розповіли, що обвалилася підлога бару, а потім і стеля.

Поліція розпочала розслідування причин обвалу бару.

В Афінах після потужного вибуху обвалилася будівля, серед 6 загиблих є туристи27.09.26, 00:16 • 3939 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Вибухи
Civil Guard
Іспанія