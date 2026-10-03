В Іспанії обвалився бар: люди опинилися під завалами, понад 10 постраждалих
Київ • УНН
У барі на півночі Іспанії обвалилася підлога, а потім стеля. 12 людей отримали допомогу, поліція розслідує причини обвалу.
12 людям було надано допомогу в суботу, 3 жовтня, після обвалу бару в Ла-Ріосі на півночі Іспанії. Про це повідомила Цивільна гвардія Іспанії, пише УНН.
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Бар у Сан-Вісенте-де-ла-Сонсьєрра обвалився приблизно о 5:25 ранку (06:25 за Києвом), всередині залишилося приблизно 50 осіб, повідомили у Цивільній гвардії Іспанії у X.
"Часткове обвалення всередині будівлі, де на той момент перебувало приблизно 50 осіб. 12 людям надали допомогу парамедики", - вказано у повідомленні.
За даними Reuters, 11 людей були доставлені до лікарні з травмами.
Службам екстреної допомоги, пише Reuters, довелося рятувати людей з-під уламків зруйнованої будівлі. Вони перевіряли місце події, щоб побачити, чи залишився хтось ще в пастці.
За даними влади, ті, хто вижив, розповіли, що обвалилася підлога бару, а потім і стеля.
Поліція розпочала розслідування причин обвалу бару.
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