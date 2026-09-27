В Афінах після потужного вибуху обвалилася будівля, серед 6 загиблих є туристи

Щонайменше 6 людей загинули та ще кілька постраждали внаслідок потужного вибуху і обвалу житлового будинку в центрі Афін. Серед загиблих – четверо американських туристів, повідомляє фінський мовник Yle з посиланням на місцеву владу, пише УНН.

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Вибух стався у двоповерховому житловому будинку в туристичному районі Плака, неподалік від найвідоміших пам'яток грецької столиці. Будівля була повністю зруйнована, пошкоджень також зазнали сусідні будинки та автомобілі.

Сила вибуху була настільки значною, що уламки розлетілися на відстань до трьох кварталів. Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти, чи не залишилися під ними люди.

Серед загиблих четверо американських туристів

За даними місцевої влади, жертвами стали літня греко-британська пара та четверо туристів зі США, які проживали у зруйнованій будівлі.

Причину вибуху наразі офіційно не встановили. Мер Афін Харіс Дукас припустив, що трагедія могла бути пов'язана з газовою інфраструктурою.

За даними AFP, мешканці району ще близько року тому попереджали місцеву владу про незадовільний стан газових та електричних мереж.

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