В Афинах после мощного взрыва обрушилось здание, среди 6 погибших есть туристы

По меньшей мере 6 человек погибли, еще несколько пострадали в результате мощного взрыва и обрушения жилого дома в центре Афин. Среди погибших — четверо американских туристов, сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на местные власти, пишет УНН.

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Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в туристическом районе Плака, неподалеку от самых известных достопримечательностей греческой столицы. Здание было полностью разрушено, повреждения также получили соседние дома и автомобили.

Сила взрыва была настолько значительной, что обломки разлетелись на расстояние до трех кварталов. Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять, не остались ли под ними люди.

Среди погибших — четверо американских туристов

По данным местных властей, жертвами стали пожилая греко-британская пара и четверо туристов из США, проживавшие в разрушенном здании.

Причина взрыва пока официально не установлена. Мэр Афин Харис Дукас предположил, что трагедия могла быть связана с газовой инфраструктурой.

По данным AFP, жители района еще около года назад предупреждали местные власти о неудовлетворительном состоянии газовых и электрических сетей.

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