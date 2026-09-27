В Афинах после мощного взрыва обрушилось здание, среди 6 погибших есть туристы
Киев • УНН
В центре Афин взрыв разрушил жилой дом и унес жизни шести человек. Среди погибших — четверо туристов из США.
По меньшей мере 6 человек погибли, еще несколько пострадали в результате мощного взрыва и обрушения жилого дома в центре Афин. Среди погибших — четверо американских туристов, сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на местные власти, пишет УНН.
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Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в туристическом районе Плака, неподалеку от самых известных достопримечательностей греческой столицы. Здание было полностью разрушено, повреждения также получили соседние дома и автомобили.
Сила взрыва была настолько значительной, что обломки разлетелись на расстояние до трех кварталов. Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять, не остались ли под ними люди.
Среди погибших — четверо американских туристов
По данным местных властей, жертвами стали пожилая греко-британская пара и четверо туристов из США, проживавшие в разрушенном здании.
Причина взрыва пока официально не установлена. Мэр Афин Харис Дукас предположил, что трагедия могла быть связана с газовой инфраструктурой.
По данным AFP, жители района еще около года назад предупреждали местные власти о неудовлетворительном состоянии газовых и электрических сетей.
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