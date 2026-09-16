В Газе обрушилось многоэтажное здание, погибли 12 человек, среди них дети
Киев • УНН
В городе Газа обрушилось повреждённое здание, погибли 12 человек, в том числе четверо детей. Ещё 15 человек получили ранения, десятки находятся под завалами.
В среду в городе Газа обрушилось здание, в котором проживали семьи перемещённых палестинцев, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
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Повреждённое здание в городе Газа, где проживали около шести семей переселенцев, обрушилось в среду утром. По данным больницы "Шифа", погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 15 получили ранения. Среди погибших — по меньшей мере четверо детей.
Десятки людей остаются пропавшими без вести или заблокированными под завалами. Бригады гражданской обороны обследуют обломки и используют бульдозеры, чтобы откопать людей, в частности детей.
Здание было частично разрушено в результате израильского удара в начале войны. Что именно стало причиной обрушения, пока точно неизвестно, однако в Газе, где большинство зданий повреждены или разрушены, в течение войны обрушились десятки многоэтажек, особенно во время зимней непогоды.
Как отмечает издание, обрушения зданий стали серьёзной опасностью в Газе. Перемещённые семьи часто возвращаются из палаточных лагерей в книжные магазины и дома, повреждённые бомбардировками за почти три года войны.
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