В Газе обрушилось многоэтажное здание, погибли 12 человек, среди них дети

В среду в городе Газа обрушилось здание, в котором проживали семьи перемещённых палестинцев, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Повреждённое здание в городе Газа, где проживали около шести семей переселенцев, обрушилось в среду утром. По данным больницы "Шифа", погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 15 получили ранения. Среди погибших — по меньшей мере четверо детей.

Десятки людей остаются пропавшими без вести или заблокированными под завалами. Бригады гражданской обороны обследуют обломки и используют бульдозеры, чтобы откопать людей, в частности детей.

Здание было частично разрушено в результате израильского удара в начале войны. Что именно стало причиной обрушения, пока точно неизвестно, однако в Газе, где большинство зданий повреждены или разрушены, в течение войны обрушились десятки многоэтажек, особенно во время зимней непогоды.

Как отмечает издание, обрушения зданий стали серьёзной опасностью в Газе. Перемещённые семьи часто возвращаются из палаточных лагерей в книжные магазины и дома, повреждённые бомбардировками за почти три года войны.

Израиль нанес удар по дому в Газе, погибла семья с 2 детьми