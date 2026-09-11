Израиль нанес удар по дому в Газе, погибла семья с 2 детьми

Фото: AP

По меньшей мере 4 человека, включая 2 детей, погибли в результате израильского удара по Бейт-Лахии на севере сектора Газа. Израильские военные заявили, что целью был боевик, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По данным больницы «Шифа», в результате удара погибли муж и жена, а также их дочери в возрасте 8 и 12 лет. Тела погибших доставили в медучреждение.

Сосед семьи Зухейр аль-Хейсами рассказал AP, что удар произошел около 2:00, когда семья спала.

Это были двое детей и их родители, которых убили, когда они спали — сказал он.

В Израиле заявили о ликвидации боевика

Армия обороны Израиля заявила, что в результате удара по Бейт-Лахии якобы был ликвидирован боевик, причастный к нападениям на израильские силы. Других подробностей военные не сообщили.

МАГАТЭ впервые за 20 лет передало вопрос ядерной программы Ирана в СБ ООН

Израиль ранее объяснял удары по Газе ответом на угрозы своим военным на фоне нестабильного режима прекращения огня, действующего с октября.

Тем временем ситуация обостряется и в других частях региона. В Йемене поддерживаемые Ираном хуситы захватили стратегический портовый город Мокха, расположенный примерно в 80 км от Баб-эль-Мандебского пролива. Через этот морской путь перевозится около 12% мировых объемов нефти и других товаров.

Израиль закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме из-за санкций против поселений