Израиль закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме из-за санкций против поселений

Израиль объявил о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме в ответ на решение Великобритании, Франции и Канады запретить импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что решение было согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Британское консульство в Восточном Иерусалиме аккредитовано при Палестинской администрации на Западном берегу.

Кроме того, Великобритания больше не будет участвовать в координационной миссии по Газе под руководством США. Израиль также планирует запретить въезд ряду британских граждан, в частности бывшему лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину.

Лондон, Париж и Оттава усилили давление на Израиль

Великобритания, Франция и Канада объявили о торговых мерах против продукции из израильских поселений. Речь идет преимущественно о сельскохозяйственных товарах, в частности финиках, цитрусовых, травах и вине. Их доля в общем экспорте Израиля невелика, поэтому Reuters отмечает, что экономический эффект ограничений будет в основном символическим.

Три страны объяснили свое решение необходимостью защитить перспективу создания двух государств — Израиля и Палестины. Еще 9 государств, среди которых Дания, Норвегия, Польша, Испания и Швеция, отдельно подтвердили поддержку такого урегулирования.

Израиль и Греция подписали оборонное соглашение на 3 млрд евро

Франция среди причин введения мер назвала стремительное расширение израильских поселений и рост насилия на Западном берегу. Особую обеспокоенность вызывает проект E1 вблизи Иерусалима, строительство которого может пройти через территории, на которых палестинцы стремятся создать будущее государство.

Отношения между Израилем и Великобританией в последние годы ухудшались из-за разногласий по поводу ситуации в Газе и политики поселений. В 2025 году Лондон признал Палестинское государство, а в июне уже вводил санкции, связанные с поселениями на Западном берегу.

Администрация Трампа готовит новую стратегию для Ближнего Востока после войны с Ираном — Axios