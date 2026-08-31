Израиль и Греция подписали оборонное соглашение на 3 млрд евро
Киев • УНН
Израиль построит в Греции многоуровневую ПВО с системами "Праща Давида", SPYDER и BARAK MX. Это крупнейшее оборонное соглашение между странами.
Израиль и Греция подписали масштабное оборонное соглашение на 3 млрд евро, согласно которому Израиль построит в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
"Израиль и Греция подписали масштабное соглашение на 3 млрд евро, согласно которому Израиль построит в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны", — пишет издание.
По данным Министерства обороны Израиля, соглашение о "Щите Ахилла" предусматривает экспорт нескольких систем, в частности "Пращи Давида" и "SPYDER", производимых компанией Rafael, а также "BARAK MX", производимой компанией Israel Aerospace Industries.
Министерство утверждает, что это "крупнейшая экспортная сделка по оборонной продукции в истории израильско-греческих отношений и одна из крупнейших в истории Израиля".
Это также первый случай, когда Израиль предоставит другой стране полный комплекс оборонных средств против широкого спектра угроз, включая баллистические ракеты и беспилотники.
Соглашение сегодня подписали в штаб-квартире министерства в Тель-Авиве генеральный директор Министерства обороны Амир Барам и его греческий коллега Иоаннис Бурас.
Напомним
Греция одобрила закупку у Израиля многоэшелонированной системы противовоздушной обороны стоимостью до 3,5 миллиарда евро (4 миллиарда долларов), нескольких типов беспилотников и военно-транспортного самолета Embraer C-390.