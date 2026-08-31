Ізраїль і Греція підписали оборонну угоду на 3 млрд євро

Ізраїль та Греція підписали масштабну оборонну угоду на 3 млрд євро, згідно з якою Ізраїль побудує в Греції багаторівневу систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

"Ізраїль та Греція підписали масштабну угоду на 3 млрд євро, згідно з якою Ізраїль побудує в Греції багаторівневу систему протиповітряної оборони", - пише видання.

За даними Міністерства оборони Ізраїлю, угода про "Ахіллесів щит" передбачає експорт кількох систем, зокрема "Праща Давида" та "SPYDER" що виробляються компанією Rafael, а також "BARAK MX", що виробляється компанією Israel Aerospace Industries.

Міністерство стверджує, що це "найбільша експортна угода з оборонної продукції в історії ізраїльсько-грецьких відносин і одна з найбільших в історії Ізраїлю".

Це також перший випадок, коли Ізраїль надасть іншій країні повний комплекс оборонних засобів проти широкого спектру загроз, включаючи балістичні ракети та безпілотники.

Угоду підписали сьогодні в штаб-квартирі міністерства в Тель-Авіві генеральний директор Міністерства оборони Амір Барам та його грецький колега Іоанніс Бурас.

Нагадаємо

Греція схвалила закупівлю в Ізраїлю багатоешелонованої системи протиповітряної оборони вартістю до 3,5 мільярда євро (4 мільярди доларів), кількох типів безпілотників та військово-транспортного літака Embraer C-390.