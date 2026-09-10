МАГАТЭ впервые за 20 лет передало вопрос ядерной программы Ирана в СБ ООН

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии впервые за 20 лет передал вопрос об Иране в Совет Безопасности ООН. Тегеран обвинили в отказе сотрудничать с расследованием происхождения следов урана на незадекларированных объектах, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

За резолюцию проголосовали 23 из 35 членов Совета управляющих МАГАТЭ. Против выступили Китай, Россия и Нигер, еще 8 стран воздержались, а 1 не участвовала в голосовании из-за задолженности.

Документ предложили США, Великобритания, Франция и Германия.

Ирану могут грозить новые санкции

Передача вопроса в Совбез ООН открывает возможность введения против Ирана санкций и замораживания активов. В то же время AP отмечает, что такие меры маловероятны из-за права вето России и Китая.

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Западные чиновники подозревают, что обнаруженные инспекторами следы урана могут быть связаны с секретной иранской программой создания ядерного оружия, которая могла существовать до 2003 года.

Тегеран отрицает стремление получить ядерное оружие и настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Еще в июне 2025 года Совет управляющих МАГАТЭ официально признал Иран не выполняющим свои обязательства в сфере нераспространения из-за недостаточного сотрудничества с агентством.

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