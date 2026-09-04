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Сирия начала уничтожать остатки химического арсенала времен Асада

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Сирия начала уничтожать компоненты химической программы свергнутого режима Асада в сотрудничестве с ОЗХО. Организация подтвердила уничтожение 42 авиабомб.

Сирия начала уничтожать остатки химического арсенала времен Асада
Погибшие после предполагаемой химической атаки в пригороде Гуты в Дамаске 21 августа 2013 года. Фото: Erbin News / AOP

Сирия начала уничтожение компонентов, использовавшихся для производства химического оружия при правлении свергнутого в 2024 году Башара Асада. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

О начале уничтожения опасных материалов сирийская сторона сообщила Совету Безопасности ООН. Новые власти страны сотрудничают с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее ОЗХО установила, что при правлении Асада сирийские военно-воздушные силы применяли против населения химическое оружие, в частности нервно-паралитический газ зарин и хлор.

Новые власти Сирии сотрудничают с международными экспертами

После свержения Асада новая сирийская администрация пообещала сотрудничать с ОЗХО для ликвидации остатков химической программы бывшего режима.

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В мае 2026 года эксперты ОЗХО сообщили об обнаружении в Сирии значительного количества ранее не задекларированного химического оружия, связанных с ним материалов, оборудования и документации.

По данным Reuters, ОЗХО уже подтвердила необратимое уничтожение 42 авиационных бомб, связанных с химической программой режима Асада. Это стало первым подтвержденным уничтожением такого оружия на территории Сирии с 2014 года.

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Степан Гафтко

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