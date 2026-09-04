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Сирія почала знищувати залишки хімічного арсеналу часів Асада

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Сирія почала знищувати компоненти хімічної програми поваленого режиму Асада у співпраці з ОЗХЗ. Організація підтвердила знищення 42 авіабомб.

Сирія почала знищувати залишки хімічного арсеналу часів Асада
Загиблі після ймовірної хімічної атаки в передмісті Гута в Дамаску 21 серпня 2013 року. Фото: Erbin News / AOP

Сирія розпочала знищення компонентів, які використовували для виробництва хімічної зброї за правління поваленого у 2024 році Башара Асада. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Про початок знищення небезпечних матеріалів сирійська сторона повідомила Раді Безпеки ООН. Нова влада країни співпрацює з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Раніше ОЗХЗ встановила, що за правління Асада сирійські військово-повітряні сили застосовували проти населення хімічну зброю, зокрема нервово-паралітичний газ зарин та хлор.

Нова влада Сирії співпрацює з міжнародними експертами

Після повалення Асада нова сирійська адміністрація пообіцяла співпрацювати з ОЗХЗ для ліквідації залишків хімічної програми колишнього режиму.

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У травні 2026 року експерти ОЗХЗ повідомили про виявлення в Сирії значної кількості раніше незадекларованої хімічної зброї, пов'язаних із нею матеріалів, обладнання та документації.

За даними Reuters, ОЗХЗ вже підтвердила незворотне знищення 42 авіаційних бомб, пов'язаних із хімічною програмою режиму Асада. Це стало першим підтвердженим знищенням таких озброєнь на території Сирії з 2014 року.

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Степан Гафтко

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Reuters
Башар аль-Асад
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