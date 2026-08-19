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МАГАТЕ вперше отримало доступ до незадекларованих ядерних об'єктів у Сирії

Київ • УНН

 • 2252 перегляди

Інспектори МАГАТЕ вперше відвідали незадекларовані ядерні об'єкти в Сирії, зокрема колишній реактор Аль-Кібар та сховище урану. Сирійський уряд запросив перевірку після падіння режиму Асада.

МАГАТЕ вперше отримало доступ до незадекларованих ядерних об'єктів у Сирії

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії вперше відвідали кілька незадекларованих ядерних об'єктів у Сирії, зокрема місця зберігання матеріалів часів режиму Башара Асада. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його команда відвідала майданчик колишнього реактора Аль-Кібар у Дейр-ез-Зорі, де тривають земляні роботи. Також інспектори побували на об'єкті поблизу Дамаска, де зберігається кілька тонн природного металевого урану, та на майданчику з великою кількістю графіту.

Ми домовилися з сирійським урядом, що незадекларовані матеріали будуть перевірені та підпадатимуть під звичайні заходи безпеки Агентства

– заявив Гроссі.

Сирійський уряд 17 липня повідомив МАГАТЕ про наявність ядерних матеріалів і запросив інспекторів для перевірки. Агентство має провести їхню повну інвентаризацію.

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За часів Асада Сирія таємно розвивала ядерну програму, центром якої був реактор Аль-Кібар. Ізраїль знищив його під час авіаудару у 2007 році.

Водночас окремі об'єкти та сховища залишилися. Один із них, відомий як "Зона 99", останніми роками перебував під особливою увагою Ізраїлю та США через можливе зберігання матеріалів, пов'язаних із проєктом Аль-Кібар.

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шайбані заявив, що знайдені матеріали залишатимуться під контролем Дамаска та перебуватимуть під гарантіями МАГАТЕ на час перевірки.

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Степан Гафтко

Світ
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Дамаск
Сирія
Сполучені Штати Америки