МАГАТЭ впервые получило доступ к незадекларированным ядерным объектам в Сирии
Киев • УНН
Инспекторы МАГАТЭ впервые посетили незадекларированные ядерные объекты в Сирии, в частности бывший реактор Аль-Кибар и хранилище урана. Сирийское правительство запросило проверку после падения режима Асада.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии впервые посетили несколько незадекларированных ядерных объектов в Сирии, в частности места хранения материалов времён режима Башара Асада. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его команда посетила площадку бывшего реактора Аль-Кибар в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются земляные работы. Также инспекторы побывали на объекте неподалёку от Дамаска, где хранится несколько тонн природного металлического урана, и на площадке с большим количеством графита.
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Сирийское правительство 17 июля сообщило МАГАТЭ о наличии ядерных материалов и пригласило инспекторов для проверки. Агентство должно провести их полную инвентаризацию.
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Во времена Асада Сирия тайно развивала ядерную программу, центром которой был реактор Аль-Кибар. Израиль уничтожил его во время авиаудара в 2007 году.
В то же время отдельные объекты и хранилища сохранились. Один из них, известный как "Зона 99", в последние годы находился под особым вниманием Израиля и США из-за возможного хранения материалов, связанных с проектом Аль-Кибар.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шайбани заявил, что найденные материалы останутся под контролем Дамаска и будут находиться под гарантиями МАГАТЭ на время проверки.
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