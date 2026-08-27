Глава ядерной программы Ирана обвинил США и Израиль в давлении на МАГАТЭ

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что США и Израиль оказывают давление на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы добиться инспекций поврежденных в результате войны иранских ядерных объектов. Об этом сообщают государственные СМИ Ирана, передает CNN, пишет УНН.

По словам Эслами, у МАГАТЭ якобы нет установленного протокола для проведения проверок объектов, подвергшихся военным ударам. Он утверждает, что именно Вашингтон и Иерусалим настаивают на том, чтобы представители агентства посетили поврежденные объекты и оценили последствия ударов.

Они хотят увидеть, что произошло с этими местами в результате проведенных ими военных операций