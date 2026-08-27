Глава ядерной программы Ирана обвинил США и Израиль в давлении на МАГАТЭ
Киев • УНН
Глава ядерной программы Ирана заявил о давлении США и Израиля на МАГАТЭ. Повреждённые ударами объекты не готовы к проверкам.
Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что США и Израиль оказывают давление на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы добиться инспекций поврежденных в результате войны иранских ядерных объектов. Об этом сообщают государственные СМИ Ирана, передает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам Эслами, у МАГАТЭ якобы нет установленного протокола для проведения проверок объектов, подвергшихся военным ударам. Он утверждает, что именно Вашингтон и Иерусалим настаивают на том, чтобы представители агентства посетили поврежденные объекты и оценили последствия ударов.
Они хотят увидеть, что произошло с этими местами в результате проведенных ими военных операций
Он также отметил, что Иран до сих пор находится в "военной ситуации", а поврежденные ядерные объекты в настоящее время не подготовлены и не обеспечены безопасными условиями для проведения инспекций.
Глава иранской ядерной программы добавил, что объекты, пострадавшие от военных ударов, подпадают под действие законодательства, принятого парламентом Ирана.
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