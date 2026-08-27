Глава ядерної програми Ірану звинуватив США та Ізраїль у тиску на МАГАТЕ

Голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі заявив, що США та Ізраїль чинять тиск на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб домогтися інспекцій пошкоджених внаслідок війни іранських ядерних об'єктів. Про це повідомляють державні ЗМІ Ірану, передає CNN, пише УНН.

Деталі

За словами Есламі, МАГАТЕ нібито не має встановленого протоколу для проведення перевірок об'єктів, які зазнали військових ударів. Він стверджує, що саме Вашингтон та Єрусалим наполягають на тому, щоб представники агентства відвідали пошкоджені об'єкти та оцінили наслідки ударів.

Вони хочуть побачити, що сталося з цими місцями в результаті проведених ними військових операцій – заявив Есламі.

Він також зазначив, що Іран досі перебуває у "воєнній ситуації", а пошкоджені ядерні об'єкти наразі не підготовлені та не убезпечені для проведення інспекцій.

Глава іранської ядерної програми додав, що об'єкти, які постраждали від військових ударів, підпадають під дію законодавства, ухваленого парламентом Ірану.

МАГАТЕ вперше отримало доступ до незадекларованих ядерних об'єктів у Сирії