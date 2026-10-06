В Киеве восстановили повреждённый российской атакой участок Северного моста
Киев • УНН
На Северном мосту восстановили конструкцию, основание и дорожное покрытие после атаки 4 октября. В Деснянском районе также вернули горячую воду.
В Киеве специалисты восстановили поврежденный в результате российской атаки 4 октября участок Северного моста. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Специалисты КП «Киевавтодормост» выполнили следующие работы на поврежденном участке:
- восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие;
- укрепили поврежденное основание проезжей части;
- накрыли его специальной металлической плитой;
- восстановили асфальтобетонное покрытие.
Кроме того, были восстановлены поврежденные элементы конструкции, которые соединяют ее части и обеспечивают прочность и устойчивость моста. В то же время специалисты КП «Киевтеплоэнерго» восстановили поврежденную тепломагистраль, в результате чего жители Деснянского района снова с горячей водой.
Напомним
В Киеве готовят дамбы и понтонные переправы на случай повреждения мостов из-за российских ударов. В перспективе власти рассматривают туннель под Днепром.