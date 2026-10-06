В Киеве восстановили повреждённый российской атакой участок Северного моста

В Киеве специалисты восстановили поврежденный в результате российской атаки 4 октября участок Северного моста. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Специалисты КП «Киевавтодормост» выполнили следующие работы на поврежденном участке:

восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие;

укрепили поврежденное основание проезжей части;

накрыли его специальной металлической плитой;

восстановили асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, были восстановлены поврежденные элементы конструкции, которые соединяют ее части и обеспечивают прочность и устойчивость моста. В то же время специалисты КП «Киевтеплоэнерго» восстановили поврежденную тепломагистраль, в результате чего жители Деснянского района снова с горячей водой.

Напомним

В Киеве готовят дамбы и понтонные переправы на случай повреждения мостов из-за российских ударов. В перспективе власти рассматривают туннель под Днепром.