В Киеве восстановили повреждённый российской атакой участок Северного моста

$45.060.0750.480.05
ukenru
14:50 • 11427 просмотра
В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек
14:14 • 13022 просмотра
В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
13:57 • 11540 просмотра
рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму
13:06 • 13465 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
13:03 • 18792 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
12:45 • 12559 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
12:22 • 13499 просмотра
Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
10:55 • 12484 просмотра
Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействиеPhoto
6 октября, 09:59 • 16463 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
6 октября, 08:17 • 22760 просмотра
В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
53%
749мм
Популярные новости
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР6 октября, 08:19 • 17969 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo6 октября, 08:36 • 28487 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 22716 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 21626 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 12832 просмотра
публикации
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 12985 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
13:03 • 18786 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 72977 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 66663 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 58838 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
"Будто утратил способность формулировать слова" — нобелевский лауреат по медицине Дейссерот рассказал, как узнал о победе16:20 • 1274 просмотра
Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа15:35 • 3526 просмотра
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании13:46 • 7410 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта13:25 • 7948 просмотра
PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"13:24 • 7742 просмотра
Актуальное
Хранитель
«Калибр» (семейство ракет)
The New York Times
YouTube
Saab JAS 39 Gripen

В Киеве восстановили повреждённый российской атакой участок Северного моста

Киев • УНН

 • 3154 просмотра

На Северном мосту восстановили конструкцию, основание и дорожное покрытие после атаки 4 октября. В Деснянском районе также вернули горячую воду.

В Киеве восстановили повреждённый российской атакой участок Северного моста

В Киеве специалисты восстановили поврежденный в результате российской атаки 4 октября участок Северного моста. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Специалисты КП «Киевавтодормост» выполнили следующие работы на поврежденном участке:

  • восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие;
    • укрепили поврежденное основание проезжей части;
      • накрыли его специальной металлической плитой;
        • восстановили асфальтобетонное покрытие.

          Кроме того, были восстановлены поврежденные элементы конструкции, которые соединяют ее части и обеспечивают прочность и устойчивость моста. В то же время специалисты КП «Киевтеплоэнерго» восстановили поврежденную тепломагистраль, в результате чего жители Деснянского района снова с горячей водой.

          Напомним

          В Киеве готовят дамбы и понтонные переправы на случай повреждения мостов из-за российских ударов. В перспективе власти рассматривают туннель под Днепром.

          Евгений Устименко

          Война в УкраинеКиев
          Взрывы
          Война в Украине
          благотворительность
          Киевская городская государственная администрация
          Днепр (река)
          Киев