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У Газі обвалилася багатоповерхівка, загинуло 12 людей, серед них діти

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

У місті Газа обвалилася пошкоджена будівля, загинули 12 людей, зокрема четверо дітей. Ще 15 осіб поранені, десятки під завалами.

У Газі обвалилася багатоповерхівка, загинуло 12 людей, серед них діти

У середу в місті Газа обвалилася будівля, у якій мешкали сім'ї переміщених палестинців, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб, зокрема четверо дітей. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Пошкоджена будівля в місті Газа, де мешкали близько шести сімей переселенців, обвалилася в середу вранці. За даними лікарні "Шіфа", загинули щонайменше 12 людей, ще 15 отримали поранення. Серед загиблих - щонайменше четверо дітей.

Десятки людей залишаються зниклими безвісти або заблокованими під завалами. Бригади цивільної оборони обстежують уламки та використовують бульдозери, щоб відкопати людей, зокрема дітей.

Будівля була частково зруйнована внаслідок ізраїльського удару на початку війни. Що саме спричинило обвал, наразі точно невідомо, але в Газі, де більшість будівель пошкоджено або зруйновано, протягом війни обвалилися десятки багатоповерхівок, особливо під час зимової негоди.

Як зазначає видання, обвали будівель стали серйозною небезпекою в Газі. Переміщені сім'ї часто повертаються з наметових таборів до книгарень і будинків, пошкоджених бомбардуваннями протягом майже трьох років війни.

Ізраїль завдав удару по будинку в Газі, загинула сім'я з 2 дітьми11.09.26, 01:55 • 3982 перегляди

Ольга Розгон

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