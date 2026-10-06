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The Guardian
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Зеленський: розвідка повідомила про підготовку росіян до масованого удару, готуємо протидію

Київ • УНН

 • 3658 перегляди

Розвідка зафіксувала підготовку росії до масованої атаки, Україна готує протидію. За добу удари по 8 регіонах забрали життя однієї людини.

Зеленський: розвідка повідомила про підготовку росіян до масованого удару, готуємо протидію

Сьогодні отримано оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росії до масованого удару. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня після селекторної наради з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами, пише УНН.

Урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей!

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, на нараді обговорили зокрема ще два питання.

Про ППО і амуніцію для F-16

Перше: міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів. Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі 

- повідомив Зеленський.

Наслідки обстрілів рф

"Друге: за цю добу росіяни атакували кілька українських лікарень – в Краматорську та Кривому Розі. Служби спрацювали, і важливо, що в усіх наших регіонах по кожній такій ситуації є оперативна реакція ДСНС України. Дякую за фахову роботу!" - зазначив Президент.

Як окремо повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький, "усього під ударом цієї ночі були 8 регіонів, в тому числі Київ", відомо про щонайменше 10 постраждалих і одного загиблого - громадянина Туреччини:

  • у Краматорську в результаті атаки на міську лікарню постраждали троє працівників екстреної медичної допомоги, знищено три автомобілі швидкої;
    • також вранці ворог атакував одну з міських лікарень в Кривому Розі, п’ятеро людей постраждали;
      • у Сумах влучання у багатоповерховий будинок, дві людини травмовані, з них одна дитина;
        • на Харківщині росіяни били по приватних будинках, транспортній і логістичній інфраструктурі;
          • пошкоджено об’єкти Укрзалізниці на Дніпропетровщині;
            • у Запоріжжі росіяни атакували міст через Дніпро;
              • під масованою атакою була Одещина. Ворог цілив по залізничних станціях, пошкоджено тепловози та контактну мережу. Вночі та вранці завдав удару по двох суднах з аграрною продукцією під іноземними прапорами. Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого. Це громадянин Туреччини;
                • у Києві в результаті нічної атаки пошкоджено покрівлю школи.

                  Юлія Шрамко

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