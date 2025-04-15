Іспанська поліція затримала 18-річного хакера, який здійснив понад 40 кібератак на міжнародні організації у 2024 році. Під час обшуку вилучено комп'ютери та 50 криптовалютних рахунків.
Ексофіцер КДБ та полковник поліції рф підозрюються у вбивстві російського льотчика Кузьмінова, який викрав Мі-8 та втік в Україну. На місці злочину знайдено гільзи від пістолета Макарова.
У монастирі поблизу Валенсії нападник поранив чотирьох священнослужителів палицею та пляшкою. Чоловік кричав, що він Ісус Христос,
після нападу втік у гори, його розшукує Цивільна гвардія.
На сході Іспанії через руйнівні повені загинуло 214 людей, найбільше у Валенсії. Влада посилює присутність правоохоронців через
загрозу мародерства та продовжує рятувальні роботи.
В Іспанії внаслідок сильних повеней загинула 51 людина, серед них четверо дітей. Десятки людей досі чекають на порятунок у
Валенсії, застрягнувши на дахах та в автомобілях.
У місті Мосехон в Іспанії невідомий юнак у масці напав з ножем на дітей на футбольному полі. Внаслідок нападу загинув 11-річний
хлопчик, місто оголосило триденну жалобу.
В Іспанії зафіксовано три смерті через тепловий удар на тлі екстремальних температур. Країна переживає четверту хвилю спеки цього літа, з температурами понад 40°C у багатьох регіонах.
Цивільна гвардія Іспанії заарештувала трьох хакерів, підозрюваних у кібератаках на країни НАТО з терористичною метою. Підозрювані можуть бути пов'язані з проросійським угрупованням NoName057 (16).