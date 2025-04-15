Цивільна гвардія (Іспанія)

11-річний хлопчик загинув від нападу невідомого в масці в Іспанії

У місті Мосехон в Іспанії невідомий юнак у масці напав з ножем на дітей на футбольному полі. Внаслідок нападу загинув 11-річний хлопчик, місто оголосило триденну жалобу.