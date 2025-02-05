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В Іспанії затримали хакера, якого підозрюють у кібератаках на сайти НАТО та ООН

В Іспанії затримали хакера, якого підозрюють у кібератаках на сайти НАТО та ООН

Київ • УНН

 • 32882 перегляди

Іспанська поліція затримала 18-річного хакера, який здійснив понад 40 кібератак на міжнародні організації у 2024 році. Під час обшуку вилучено комп'ютери та 50 криптовалютних рахунків.

Іспанська поліція затримала хакера, якого підозрюють у кібератаках на сайти НАТО та ООН. Про це повідомляє larazon, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, правоохоронці Іспанії разом із Цивільною гвардією затримали у важкій спільній операції 18-річного хакера, який протягом 2024 року здійснив щонайменше 40 кібератак, зокрема на сторінки Цивільної гвардії, Міністерство оборони, НАТО, армії США, ООН та різних університетів.

Повідомляється, що хакер постав перед судом і згодом його відпустили після конфіскації його паспорта, щоб не дати йому виїхати з країни.

Розслідування було розпочато на початку 2024 року після звіту про витік даних з бізнес-асоціації Мадрида, вказуючи на витоки на форумах темної мережі, де підозрюваний використовував різні псевдоніми, щоб приховати свій слід.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного поліція виявила та вилучила кілька комп’ютерів, інші електронні пристрої та 50 криптовалютних рахунків, що містять різні цифрові активи.

Нагадаємо

Група хакерів, імовірно пов’язана з Федеральною службою безпеки росії (фсб), намагалася викрасти дані WhatsApp співробітників неурядових організацій, які надають допомогу Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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