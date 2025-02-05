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В Испании задержали хакера, которого подозревают в кибератаках на сайты НАТО и ООН

В Испании задержали хакера, которого подозревают в кибератаках на сайты НАТО и ООН

Киев  •  УНН

 • 8100 просмотра

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Испанская полиция задержала 18-летнего хакера, который совершил более 40 кибератак на международные организации в 2024 году. Во время обыска изъяты компьютеры и 50 криптовалютных счетов.

Испанская полиция задержала хакера, которого подозревают в кибератаках на сайты НАТО и ООН. Об этом сообщает larazon, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, правоохранители Испании вместе с Гражданской гвардией задержали в тяжелой совместной операции 18-летнего хакера, который в течение 2024 года совершил не менее 40 кибератак, в частности на страницы Гражданской гвардии, Министерство обороны, НАТО, армии США, ООН и различных университетов.

Сообщается, что хакер предстал перед судом и впоследствии его отпустили после конфискации его паспорта, чтобы не дать ему выехать из страны.

Расследование было начато в начале 2024 года после отчета об утечке данных из бизнес-ассоциации Мадрида, указывая на утечки на форумах темной сети, где подозреваемый использовал различные псевдонимы, чтобы скрыть свой след.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого полиция обнаружила и изъяла несколько компьютеров, другие электронные устройства и 50 криптовалютных счетов, содержащих различные цифровые активы.

Напомним

Группа хакеров, предположительно связанная с Федеральной службой безопасности россии (фсб), пыталась похитить данные WhatsApp сотрудников неправительственных организаций, оказывающих помощь Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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