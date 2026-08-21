Десятки мігрантів висадилися просто на пляжі в іспанській провінції Мурсія
Київ • УНН
Швидкохідний катер доставив до узбережжя Мурсії близько 60 мігрантів на очах у туристів. Цивільна оборона затримала всіх прибулих.
Близько 60 мігрантів висадилися на пляжі у провінції Мурсія на материковій частині Іспанії. Швидкохідний катер із десятками людей підійшов безпосередньо до узбережжя неподалік La Manga Club. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що люди, які перебували на катері, почали стрибати у воду та самостійно діставатися берега. Все відбувалося на очах у відпочивальників, які перебували на пляжі.
За словами очевидців, частина відпочивальників була шокована побаченим та почала залишати пляж. Інші викликали поліцію. Загалом на узбережжі висадилися близько 60 мігрантів. Після того, як люди залишили швидкохідний катер та дісталися пляжу, судно повернулося у море.
Пізніше Цивільна оборона Іспанії заявила про арешт 45 чоловіків, двох жінок та 15 хлопчиків. Усі вони були здорові, повідомив Червоний Хрест. Мігрантів передали Національній поліції Іспанії, яка займається питаннями міграції
Вказується, що інцидент на материковій частині Іспанії стався на тлі масового напливу мігрантів до Сеути - іспанського міста в Північній Африці, розташованого на кордоні з Марокко.
Нагадаємо
Сотні мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, влаштували протест на міському пляжі, вимагаючи від влади Іспанії надати їм притулок замість повернення до Марокко.
Іспанія та Марокко посилюють кордон на тлі побоювань щодо нової хвилі мігрантів у Сеуті14.08.26, 13:24 • 3981 перегляд