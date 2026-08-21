Десятки мигрантов высадились прямо на пляже в испанской провинции Мурсия

Около 60 мигрантов высадились на пляже в провинции Мурсия на материковой части Испании. Скоростной катер с десятками людей подошёл непосредственно к берегу неподалёку от La Manga Club. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

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Отмечается, что люди, находившиеся на катере, начали прыгать в воду и самостоятельно добираться до берега. Всё происходило на глазах у отдыхающих, находившихся на пляже.

По словам очевидцев, часть отдыхающих была шокирована увиденным и начала покидать пляж. Другие вызвали полицию. Всего на побережье высадились около 60 мигрантов. После того как люди покинули скоростной катер и добрались до пляжа, судно вернулось в море.

Позже Гражданская гвардия Испании заявила об аресте 45 мужчин, двух женщин и 15 мальчиков. Все они были здоровы, сообщил Красный Крест. Мигрантов передали Национальной полиции Испании, которая занимается вопросами миграции - пишет издание.

Указывается, что инцидент на материковой части Испании произошёл на фоне массового наплыва мигрантов в Сеуту — испанский город в Северной Африке, расположенный на границе с Марокко.

Напомним

Сотни мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута в Северной Африке, устроили протест на городском пляже, требуя от властей Испании предоставить им убежище вместо возвращения в Марокко.

Испания и Марокко усиливают охрану границы на фоне опасений по поводу новой волны мигрантов в Сеуте