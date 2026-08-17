У Сеуті сотні мігрантів влаштували протест із вимогою надати їм притулок
Київ • УНН
Сотні мігрантів у Сеуті протестують на пляжі, вимагаючи притулку. Вони відмовляються повертатися до Марокко після масового перетину кордону.
Сотні мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, влаштували протест на міському пляжі, вимагаючи від влади Іспанії надати їм притулок замість повернення до Марокко. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Протестувальники були серед приблизно 5000-8000 мігрантів, які залишаються в Сеуті після масового перетину кордону два тижні тому. Тоді на невелику територію з населенням близько 80 тисяч людей прибули понад 72 тисячі осіб.
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Більшість мігрантів у наступні дні добровільно повернулися до Марокко. Через перевантаження міської інфраструктури ті, хто залишився, живуть у складних умовах на пляжі Ель-Трамполін або на околицях міста, очікуючи можливості потрапити до континентальної Європи.
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За його словами, поліція не дозволяє мігрантам потрапити до центральної частини Сеути.
Учасники акції тримали прапори Іспанії та плакати з написами "Ми не хочемо повертатися до Марокко" і "Ми теж люди". Вони скандували "Ми втомилися" та "Нам потрібне рішення".
Поки мігранти чекали на подальше вирішення своєї долі, частина з них прала одяг на узбережжі, а інші ловили рибу саморобними вудками.
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