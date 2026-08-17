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У Сеуті сотні мігрантів влаштували протест із вимогою надати їм притулок

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Сотні мігрантів у Сеуті протестують на пляжі, вимагаючи притулку. Вони відмовляються повертатися до Марокко після масового перетину кордону.

У Сеуті сотні мігрантів влаштували протест із вимогою надати їм притулок

Сотні мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, влаштували протест на міському пляжі, вимагаючи від влади Іспанії надати їм притулок замість повернення до Марокко. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Протестувальники були серед приблизно 5000-8000 мігрантів, які залишаються в Сеуті після масового перетину кордону два тижні тому. Тоді на невелику територію з населенням близько 80 тисяч людей прибули понад 72 тисячі осіб.

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Більшість мігрантів у наступні дні добровільно повернулися до Марокко. Через перевантаження міської інфраструктури ті, хто залишився, живуть у складних умовах на пляжі Ель-Трамполін або на околицях міста, очікуючи можливості потрапити до континентальної Європи.

Мігранти вимагають не повертати їх до Марокко

Ми спимо біля моря, в холоді та з неприємними запахами. Ми дуже страждаємо

- сказав мігрант з марокканського міста Тетуан Аюб Еларруд.

За його словами, поліція не дозволяє мігрантам потрапити до центральної частини Сеути.

Учасники акції тримали прапори Іспанії та плакати з написами "Ми не хочемо повертатися до Марокко" і "Ми теж люди". Вони скандували "Ми втомилися" та "Нам потрібне рішення".

Поки мігранти чекали на подальше вирішення своєї долі, частина з них прала одяг на узбережжі, а інші ловили рибу саморобними вудками.

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Степан Гафтко

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