Марокканські сили безпеки заарештували майже 300 мігрантів, які намагалися дістатися до іспанської Сеути

У неділю марокканське державне телебачення повідомило про арешт сотень мігрантів, які намагалися дістатися іспанського анклаву Сеута сушею і морем, після того, як влада посилила заходи безпеки вздовж кордону у зв'язку із закликами до організації нового масового перетину кордону, передає УНН.

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Марокканський державний телеканал Medi 1 повідомив, що в суботу було заарештовано 294 мігранти з країн Африки на південь від Сахари при спробі в'їхати до Сеути. Влада також заарештувала 61 громадянина Марокко, обвинуваченого у сприянні спробам міграції, повідомила телекомпанія.

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Спроби перетину кордону відбулися після сплеску повідомлень у соціальних мережах, які закликають мігрантів дістатися Сеути, іспанського міста на північному узбережжі Марокко. У відповідь марокканська та іспанська влада посилила присутність сил безпеки та обмежила пересування в цьому районі.

Остання спроба відбулася через два тижні після того, як десятки тисяч потенційних мігрантів, керовані бідністю та дезінформацією, рушили до Сеути, що стало однією з найсмертельніших міграційних криз у регіоні. За офіційними даними, по обидва боки кордону загинуло щонайменше 90 осіб, тоді як правозахисні організації повідомляють про вищі цифри.

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