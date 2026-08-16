Марокканские силы безопасности арестовали почти 300 мигрантов, пытавшихся добраться до испанской Сеуты

В воскресенье марокканское государственное телевидение сообщило об аресте сотен мигрантов, которые пытались добраться до испанского анклава Сеута по суше и морю после того, как власти усилили меры безопасности вдоль границы в связи с призывами организовать новое массовое пересечение границы, передает УНН.

Детали

Марокканский государственный телеканал Medi 1 сообщил, что в субботу были арестованы 294 мигранта из стран Африки к югу от Сахары при попытке въехать в Сеуту. Власти также арестовали 61 гражданина Марокко, обвиняемого в содействии попыткам миграции, сообщила телекомпания.

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Попытки пересечения границы произошли после всплеска сообщений в социальных сетях, призывающих мигрантов добраться до Сеуты, испанского города на северном побережье Марокко. В ответ марокканские и испанские власти усилили присутствие сил безопасности и ограничили передвижение в этом районе.

Последняя попытка произошла через две недели после того, как десятки тысяч потенциальных мигрантов, движимых нищетой и дезинформацией, направились к Сеуте, что стало одним из самых смертоносных миграционных кризисов в регионе. По официальным данным, по обе стороны границы погибли как минимум 90 человек, тогда как правозащитные организации сообщают о более высоких цифрах.

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