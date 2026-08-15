Марокко сорвало новую попытку мигрантов прорваться в испанскую Сеуту
Киев • УНН
Марокканские силы безопасности 15 августа применили слезоточивый газ и задержали часть мигрантов, пытавшихся пересечь границу. Это произошло после массового наплыва в конце июля, когда погибли по меньшей мере 94 человека.
Марокканские силы безопасности 15 августа сорвали попытку более 100 мигрантов незаконно пересечь сухопутную границу и попасть в испанский анклав Сеута, задержав часть участников и применив слезоточивый газ. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Мигранты пытались преодолеть пограничное ограждение, имея при себе кирки, веревки и другие приспособления для его преодоления. Марокканские силы безопасности заранее усилили охрану района из-за призывов в социальных сетях к новому массовому переходу границы.
По данным испанских СМИ, группу перехватили примерно в 3 км от границы с Сеутой. Марокканская полиция окружила район и рассеяла мигрантов, после чего часть из них была задержана.
Марокко усилило охрану после массового прорыва
Большинство участников новой попытки, по данным марокканских властей, были выходцами из стран Африки к югу от Сахары. Испанская сторона также усилила присутствие сил безопасности в Сеуте, однако непосредственно вмешиваться для отражения этого прорыва не пришлось.
Испания и Марокко усиливают охрану границы на фоне опасений по поводу новой волны мигрантов в Сеуте14.08.26, 13:24 • 3434 просмотра
Новая попытка произошла после масштабного наплыва мигрантов в конце июля. Тогда более 70 тысяч человек пытались попасть в Сеуту, а число погибших в результате той трагедии достигло как минимум 94 человек.
После событий июля Марокко и Испания значительно усилили охрану границы. Испания направила в Сеуту дополнительные силы полиции и военнослужащих, а Марокко увеличило количество сил безопасности вблизи границы и начало противодействовать новым попыткам организованного перехода.
Марокко угрожает приостановить экстрадицию с Испанией из-за миграционного кризиса13.08.26, 15:16 • 8600 просмотров