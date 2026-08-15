Марокко сорвало новую попытку мигрантов прорваться в испанскую Сеуту

Марокканские силы безопасности 15 августа сорвали попытку более 100 мигрантов незаконно пересечь сухопутную границу и попасть в испанский анклав Сеута, задержав часть участников и применив слезоточивый газ. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Детали

Мигранты пытались преодолеть пограничное ограждение, имея при себе кирки, веревки и другие приспособления для его преодоления. Марокканские силы безопасности заранее усилили охрану района из-за призывов в социальных сетях к новому массовому переходу границы.

По данным испанских СМИ, группу перехватили примерно в 3 км от границы с Сеутой. Марокканская полиция окружила район и рассеяла мигрантов, после чего часть из них была задержана.

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Большинство участников новой попытки, по данным марокканских властей, были выходцами из стран Африки к югу от Сахары. Испанская сторона также усилила присутствие сил безопасности в Сеуте, однако непосредственно вмешиваться для отражения этого прорыва не пришлось.

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Новая попытка произошла после масштабного наплыва мигрантов в конце июля. Тогда более 70 тысяч человек пытались попасть в Сеуту, а число погибших в результате той трагедии достигло как минимум 94 человек.

После событий июля Марокко и Испания значительно усилили охрану границы. Испания направила в Сеуту дополнительные силы полиции и военнослужащих, а Марокко увеличило количество сил безопасности вблизи границы и начало противодействовать новым попыткам организованного перехода.

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