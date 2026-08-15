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Марокко зірвало нову спробу мігрантів прорватися до іспанської Сеути

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Марокканські сили безпеки 15 серпня застосували сльозогінний газ та затримали частину мігрантів, які намагалися перетнути кордон. Це сталося після масового напливу наприкінці липня, коли загинуло щонайменше 94 особи.

Марокко зірвало нову спробу мігрантів прорватися до іспанської Сеути

Марокканські сили безпеки 15 серпня зірвали спробу понад 100 мігрантів незаконно перетнути сухопутний кордон і потрапити до іспанського анклаву Сеута, затримавши частину учасників та застосувавши сльозогінний газ. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Мігранти намагалися подолати прикордонну огорожу, маючи при собі кирки, мотузки та інші пристосування для її подолання. Марокканські сили безпеки заздалегідь посилили охорону району через заклики в соціальних мережах до нового масового переходу кордону.

За даними іспанських ЗМІ, групу перехопили приблизно за 3 км від кордону з Сеутою. Марокканська поліція оточила район і розосередила мігрантів, після чого частину з них затримали.

Марокко посилило охорону після масового прориву

Більшість учасників нової спроби, за даними марокканської влади, були вихідцями з країн Африки на південь від Сахари. Іспанська сторона також посилила присутність сил безпеки в Сеуті, однак безпосередньо втручатися для відбиття цього прориву не довелося.

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Нова спроба сталася після масштабного напливу мігрантів наприкінці липня. Тоді понад 70 тисяч людей намагалися потрапити до Сеути, а кількість загиблих унаслідок тієї трагедії сягнула щонайменше 94 особи.

Після подій липня Марокко та Іспанія значно посилили охорону кордону. Іспанія направила до Сеути додаткові сили поліції та військових, а Марокко збільшило кількість сил безпеки поблизу кордону й почало протидіяти новим спробам організованого переходу.

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Степан Гафтко

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Марокко
Іспанія