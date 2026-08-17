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В Сеуте сотни мигрантов устроили протест с требованием предоставить им убежище

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Сотни мигрантов в Сеуте протестуют на пляже, требуя убежища. Они отказываются возвращаться в Марокко после массового пересечения границы.

В Сеуте сотни мигрантов устроили протест с требованием предоставить им убежище

Сотни мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута в Северной Африке, устроили протест на городском пляже, требуя от властей Испании предоставить им убежище вместо возвращения в Марокко. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Протестующие были среди примерно 5000–8000 мигрантов, которые остаются в Сеуте после массового пересечения границы две недели назад. Тогда на небольшую территорию с населением около 80 тысяч человек прибыли более 72 тысяч человек.

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Большинство мигрантов в последующие дни добровольно вернулись в Марокко. Из-за перегрузки городской инфраструктуры те, кто остался, живут в сложных условиях на пляже Эль-Трамполин или на окраинах города, ожидая возможности попасть в континентальную Европу.

Мигранты требуют не возвращать их в Марокко

Мы спим у моря, на холоде и с неприятными запахами. Мы очень страдаем

— сказал мигрант из марокканского города Тетуан Аюб Эларруд.

По его словам, полиция не позволяет мигрантам попасть в центральную часть Сеуты.

Участники акции держали флаги Испании и плакаты с надписями "Мы не хотим возвращаться в Марокко" и "Мы тоже люди". Они скандировали "Мы устали" и "Нам нужно решение".

Пока мигранты ждали дальнейшего решения своей судьбы, часть из них стирала одежду на побережье, а другие ловили рыбу самодельными удочками.

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Степан Гафтко

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