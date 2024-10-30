Масштабні повені в Іспанії: кількість жертв зросла до 51
Київ • УНН
В Іспанії внаслідок сильних повеней загинула 51 людина, серед них четверо дітей. Десятки людей досі чекають на порятунок у Валенсії, застрягнувши на дахах та в автомобілях.
Через повені в Іспанії загинула щонайменше 51 людина, вказали в МВС країни. Серед загиблих, за даними іспанської Цивільної гвардії, четверо дітей. Про це повідомляє El Pais, пише УНН.
Деталі
Єдиний оперативно-координаційний центр МВС підтверджує 51 загибель внаслідок повені.
За даними Цивільної гвардії, серед жертв четверо дітей, загиблих у шести місцях.
Тим часом десятки людей провели ніч у Валенсії у вантажівках чи автомобілях, на дахах магазинів чи заправних станцій, на мостах або застрягли у своїх автомобілях на засмічених дорогах. Багато з них досі чекають на порятунок екстрених служб.
У середу вранці сильні дощі перемістились на північ від Валенсії, особливо в провінцію Кастельон. Там прогнозується сильний дощ до полудня.
Раніше іспанська влада повідомила про зникнення кількох людей безвісти після сильних дощів, які призвели до масштабних повеней на сході та півдні країни у вівторок, 29 жовтня.