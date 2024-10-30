Масштабные наводнения в Испании: количество жертв возросло до 51

Из-за наводнений в Испании погиб по меньшей мере 51 человек, указали в МВД страны. Среди погибших, по данным испанской Гражданской гвардии, четверо детей. Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Детали

Единый оперативно-координационный центр МВД подтверждает 51 гибель в результате наводнения.

По данным Гражданской гвардии, среди жертв четверо детей, погибших в шести местах.

Между тем десятки людей провели ночь в Валенсии в грузовиках или автомобилях, на крышах магазинов или заправочных станций, на мостах или застряли в своих автомобилях на замусоренных дорогах. Многие из них до сих пор ждут спасения экстренных служб.

В среду утром сильные дожди переместились на север от Валенсии, особенно в провинцию Кастельон. Там прогнозируется сильный дождь до полудня.

Ранее испанские власти сообщили об исчезновении нескольких человек без вести после сильных дождей, которые привели к масштабным наводнениям на востоке и юге страны во вторник, 29 октября.